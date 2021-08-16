بعد دخولها العناية.. تطورات الحالة الصحية للفنانة سحر عبد الحميد

شعبان بلال (القاهرة)

خرجت الفنانة المصرية سحر عبد الحميد من أحد مستشفيات القاهرة، اليوم الاثنين، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة أمس تسببت في دخولها الرعاية المركزة.

وقالت ندى رحمي، ابنة الفنانة سحر عبد الحميد، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، اليوم الاثنين، إن والدتها تعرضت لأزمة قلبية نتيجة إرهاق شديد، موضحة حجز والدتها في الرعاية المركزة، مطالبة بالدعاء لها.

وفي وقت سابق، قالت ندى في منشور آخر: «من شوية اتحطيت في موقف لا أحسد عليه بجد وماتمناهوش لأي إنسان، أمي قلبها تعبان من زمان، من قيمة ساعة تعرضت أمي لأزمة قلبية نتيجة إرهاق شديد في المذاكرة وقلق امتحاناتها، ضغطها واطي جداً على عكس الطبيعي، إحنا عيلة ضغطنا عالي بالوراثة أساساً، وكمان قلبها كان يدق بشكل مرعب لدرجة أن صدرها كان بيترج جامد، زي ما يكون قلبها هينط من ضلوعها».

وشاركت الفنانة سحر عبدالحميد في عدة أعمال أبرزها: «بركة، طلقة حظ، الضاهر، مملكة إبليس، أفراح إبليس، ولد الغلابة، أبو العروسة، واتنين في الصندوق».