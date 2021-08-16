هزاع الرئيسي يغني «يعل يسقى هيلي»

مراد اليوسف (دبي)

يجدد الفنان الإماراتي هزاع الرئيسي تعاونه مع أشعار معالي علي بن سالم الكعبي بأغنية من اللون الشعبي الإماراتي بعنوان «يعل يسقى هيلي» من ألحان هزاع نفسه، معتمداً في توزيعها الموسيقي على الآلات الموسيقية الشرقية كالعود والإيقاعات والناي والقانون، حيث حملت أسلوب الجلسة الغنائية.

وقد طرح هزاع العمل ضمن باقة أغنياته في قناته الرسمية في يوتيوب، ضمن أسلوب عاطفي وذكريات جميلة في مدينة العين بالإمارات.

وكان هزاع قد طرح مؤخراً أغنية أخرى من أشعار علي بن سالم الكعبي، بعنوان «نعيم عمري» حملت اللون الغنائي الشعبي الإماراتي أيضاً، مما يؤكد من خلال طرح الأغنيات الشعبية الإماراتية اهتمامه المستمر بهذا اللون الغنائي، خاصة أنه نجح من خلال هذه الأعمال إلى جانب الأعمال ذات الألوان الخليجية المختلفة.