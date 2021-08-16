رحالة يُطلق مبادرة «سياحة المانجو» في مصر

شعبان بلال (القاهرة)

أطلق رحالة مصري مبادرة جديدة لتنشيط السياحة المصرية تحت اسم «سياحة المانجو»، وذلك في محافظة الإسماعيلية، إحدى مدن قناة السويس.

وقال الرحالة المصري أحمد شجيع، صاحب المبادرة، إن هذه الفكرة عبارة عن تنشيط السياحة لمزارع المانجو المصرية وقضاء يوم في تلك المزارع ويحصدون المانجو بأنفسهم وتناول كل الأنواع وجميع العصائر.

وأوضح شجيع لـ «الاتحاد»، أن المبادرة تشمل أيضاً شراء المانجو من محافظة الإسماعيلية الشهيرة بأنها مدينة المانجو في مصر، مؤكداً أن هناك أفواجاً عديدة تأتي من داخل وخارج مصر للزيارة وتناول المانجو المصري.

ويعد المانجو المحصول الرئيسي والاستراتيجي بمحافظة الإسماعيلية، ويعتبر صنف المانجو «العويسي» من أشهر الأصناف التي تتميز بها المحافظة، حيث تبلغ نسبة السكريات الذائبة فيه أكثر من 24%، وهذه النسبة تعد أعلى نسبة سكر على مستوى الأصناف على مستوى العالم.

وفي وقت سابق، قال السفير النيوزيلندي لدى القاهرة غريغ لويس، عبر حسابه بموقع التغريدات القصير «تويتر» بتغريدة سعيدة لأصدقائه في مصر وفى الخارج مرفقة بصورة له حاملاً صندوقين من المانجو، وكتب: «وتاني تاني تاني! راجعين ناكل مانجو تاني».

وأضاف السفير النيوزيلندي في القاهرة: «بعد مرور سنة بالضبط على زيارتي للإسماعيلية في أغسطس 2020، كان من الرائع العودة هذا الأسبوع والاستمتاع ببعض المانجو المصري الطازج الرائع!»