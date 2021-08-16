وفاة طالبة ثانوية عامة قبل إعلان نتيجتها.. والسبب!

شعبان بلال (القاهرة)

توفيت طالبة مصرية في مرحلة الثانوية العامة، اليوم الاثنين، قبل ساعات من إعلان نتيجة الامتحانات، حيث أكد شهود عيان أنها كانت تُعاني من أزمة صحية. وسادت حالة من الحزن على أهالي مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، شمال مصر، عقب وفاة طالبة في الثانوية العامة، في عمر الـ 18 عاماً، بسبب إصابتها بمرض السرطان. وقالت أسرتها في تصريحات صحفية إنه على الرغم من مرضها، إلا أنها أصرت على تحقيق حلمها بأداء امتحانات الثانوية العامة لدخول الجامعة، لكن غلبها المرض قبل إعلان النتيجة بساعات قليلة، ليتم نقلها إلى المستشفى بالعناية المركزة وتنتهي رحلتها بالوفاة. وتترقب الكثير من الأسر المصرية نتائج الثانوية العامة، بعدما تداولت وسائل إعلام مصرية أخباراً حول اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية، أنها ستعلن غدًا الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة 2021، في مؤتمر صحفي.