الذهب يتخلى عن أكبر مكاسبه في أسبوع

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أسبوع، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف، على الرغم من أن تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين هدأت بعض المخاوف بشأن إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسات التحفيز مبكراً.

وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلي 1773.12 دولار للأونصة بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس عند 1782.40 دولار. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1775.80 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.1 في المئة بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع في الجلسة السابقة.

وقفز الذهب 1.5 بالمئة يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت بشكل حاد في أوائل أغسطس إلى أدنى مستوى لها منذ عقد، مما أدى إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسات التحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9 بالمئة إلى 23.53 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1010.24 دولار في حين خسر البلاديوم 0.6 بالمئة ليسجل 2634.82 دولار.