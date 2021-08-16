إذا سافرت بسرعة الضوء خلال ثانية واحدة.. إلى أين ستصل؟

1) ستنطلق من الكرة الأرضية، وستغادر الغلاف الجوي بسرعة، 299.792.458 في الثانية، وهذا يعادل، 99,99% من سرعة الضوء.

2) في 1,28 ثانية هي المدة التي ستحتاجها كي تصل إلى القمر، وهو القمر الوحيد للكرة الأرضية.

3) الوجهة الأن إلى المريخ، ستحتاج 4,36 ثانية للوصول إلى المريخ، ويبعد عنا هذا الكوكب، ب 228 مليون كيلومتر بالمتوسط.

4) للوصول إلى زحل، ثاني أكبر كوكب في مجموعتنا الشمسية، ستحتاج 1,18 ساعة.

5) الأن الوجهة إلى بلوتو، هذا الكوكب بعيد جدا عن الشمس لدرجة أنه لا يظهر منها سوى نجم صغير، في حال كان وزنك 70 كلغ، فوق بلوتو فإن وزنك لن يتجاوز 4 كيلوغرام، يبعد عن الشمس حوالي، 5914.18 كلم، سيستغرقك الأمر 5,35 ساعة للوصول إليه.

6) وبعد 4,3 سنوات، من السفر بسرعة الضوء، ستستطيع الوصول إلى “القنطور الأقرب”، وهو أقرب نجم إلى شمسنا، ويبلغ قطره حوالي، 200.000 كيلومتر، وهذا يعني أنه أصغر من شمسنا بسبع مرات.

7) Wolf 1061c هو كوكب خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجم قزم أحمر يدعى Wolf 1061 في كوكبة الحواء، وهو أقرب كوكب منا، يحتمل أن يكون صالحا للسكن، وستحتاج ل 13,78 سنة، كي تستطيع الوصول إليه، إذا ما حدثت كارثة على كوكبنا ولم يعد صالحا للحياة.

8) إذا كنت تحب المغامرة فإن مركز مجرتنا سيكون مكانا مناسبا للذهاب إليه، ويعتقد العلماء أنه يحتوي على ثقب أسود فائق الضخامة، وستحتاج ل 13.000 سنة، من السفر عبر سرعة الضوء، كي تستطيع الوصول إلي ذلك المكان

9) بعد الرحلة المثيرة إلى مركز مجرتنا، ربما سترغب بإلقاء نظرة على عنقود كوما المجري، وكل ما تحتاجه هو 340 مليون سنة، ويمكن إلقاء نظرة عليه،

10) ربما سبق لك التساؤل عن كيف يبدو كوننا، الذي يجمع كل شيء، حاليا حافة الكون المنظور، ستحتاج منك، 46,5 مليار سنة، كي تستطيع الوصول إليه،



