فيسبوك" تشفر الاتصالات عبر "ماسنجر"

أعلنت شركة "فيسبوك" عن إضافة خاصية لتشفير اتصالات الصوت أو الفيديو عبر خدمتها "ماسنجر"، وذلك في وقت يحتدم النقاش حول الحدود بين الحق فى الخصوصية وموجبات الأمن العام حسبما نقل موقع RT.

وبات يتسنى لمستخدمى خدمة الدردشة هذه في شبكة التواصل الاجتماعي أن يختاروا تشفير مكالماتهم الهاتفية من البداية إلى النهاية، أي من جهاز إلى آخر، "ما يعنى أن أحداً لن يكون في وسعه الإطلاع على هذه التبادلات، بما في ذلك فيسبوك"، وفق ما جاء فى البيان الصادر عن المجموعة التى تتخذ كاليفورنيا مقرا لها.

وهناك تطبيقات مشفرة أيضاً مثل الاتصالات عبر "واتس آب" التي اشترتها "فيسبوك" إضافة إلى تطبيقات أخرى شهيرة، على غرار "زووم" و"سيجنال" و"فيس تايم" من "أبل".