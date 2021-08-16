تصميم جديد لـ"تويتر" بعد شكاوى من إجهاد العين

أعادت منصة تويتر ضبط التباين بالنسبة للأزرار بعد التعليقات حول تحديثات التصميم الخاصة بها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأبلغ بعض الأشخاص عن إجهاد العين والصداع والصداع النصفي بسبب التباين المرئي العالي في ألوان الأزرار والروابط، بالإضافة إلى الخط الجديد، Chirp.

وتضمنت التغييرات على النقيض أيضًا زر متابعة أسود يتم ملؤه إذا كنت لا تتابع شخصًا ما، مما تسبب في إرباك العديد من الأشخاص الذين اعتادوا أن يكون الأمر مختلفًا. وليس من الواضح بعد ما إذا كان يتم عكس هذا التغيير.

ومن المحتمل أن يعتاد بعض مستخدمي المنصة على التحديث بمرور الوقت. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يقولون إن التصميم الجديد تسبب لهم في الشعور بالألم، فقد سلط التغيير الضوء على مشكلة شائعة في إمكانية الوصول عبر الإنترنت تتمثل في الافتقار إلى الاختيار.

وغالبًا ما يكون التباين العالي مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من ضعف في الرؤية أو المصابين بعمى الألوان. ولكن قد يكون مؤلمًا للأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الألوان الزاهية أو الضوء.

ولا يوجد خيار واحد يسهل الوصول إليه لواجهة تويتر. وتأتي أفضل إمكانية وصول من المرونة، مما يسمح للمستخدمين باختيار الخيارات التي تناسبهم.

وتحتوي المنصة حاليًا على أدوات تبديل في قائمة إمكانية الوصول الخاصة بها لإعدادات مثل زيادة تباين الألوان وتقليل الحركة، بالإضافة إلى إعدادات العرض التي تتيح للأشخاص الاختيار بين السمات الفاتحة والداكنة أو قياس أحجام النص.

ويمكن توفير الكثير من المتاعب إذا كان لدى المستخدمين المزيد من الخيارات الدقيقة مع إمكانية تحديد مستوى التباين الذي يناسبهم. وذلك بدلاً من الاضطرار إلى انتظار المنصة لإجراء تغييرات عامة.