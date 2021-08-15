الشجاعة تودي بحياة طفل

شعبان بلال (القاهرة)

تسببت شجاعة طفل مصري في وفاته غرقاً في محافظة قنا «جنوب مصر»، الأحد، ما أثار حالة من الحزن بين أصدقائه وأقاربه.

وكشفت السلطات عن أن مزارعاً غرق بعد تعرضه لغيبوبة في ترعة فرعية بمركز فرشوط بمحافظة قنا، حيث كان يقوم بري أرضه الزراعية.

وهرع الطفل الشجاع، البالغ من العمر 14 عاماً، لإنقاذ والده (55 عاماً) بعد تعرضه للغرق. لكن الطفل لا يجيد السباحة. فغرق مع والده ولقيا مصرعهما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث نُقلت الجثتان بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة أحد مستشفيات قنا. وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وأثبت التقرير الطبي الخاص بحالة الوفاة أن المزارع أصيب بغيبوبة قبل وفاته غرقاً في الترعة.