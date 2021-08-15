سارة عبد الرحمن.. فتاة موهوبة فـ «الثمانية»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك الممثلة سارة عبد الرحمن في بطولة أحداث مسلسل «الثمانية»، وتجسد شخصية فتاة تتمتع بالموهبة الشديدة، ولديها قصة ملهمة لمن حولها تتمحور خلالها أحداث العمل، والمسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة ذات الـ 8 حلقات، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية التشويقية.. والعمل إخراج احمد مدحت، ويشارك في بطولته آسر ياسين، وريم مصطفي، ومن المقرر عرضه في أكتوبر المقبل، على إحدى المنصات الرقمية.

كيمياء فنية

وتحدث سارة عن حالة الكيمياء الفنية التي تجمعها مع أحمد حاتم، يعد ذلك التعاون الفني الثاني بعد مشاركته بطولة أحداث الجزء الثاني من فيلم «الكنز»، والذي طرح عام 2019، أن أحمد حاتم فنان موهوب للغاية، ويجيد استخدام مهارته الفنية.

الحلم الفني

وعن حلمها الفني أوضحت لـ «الاتحاد»، أنها تتمنى تجسيد السيرة الفنية للفنانة نجاة الصغيرة، في عمل درامي ورصد مسيرتها الفنية والإنسانية، لأنها شخصية ثرية فنية للغاية على الجانبين الفني والإنساني.

المنصات الرقمية

وعن انتشار الأعمال الفنية على المنصات الإلكترونية، قالت سارة: إننا نعيش عصر التحول الرقمي، والمستقبل يمنح المزيد من الأهمية للمنصات الرقمية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاهد بمشاهدة أعمالهم المفضلة دون تقيد بتوقيت عرض العمل الفني سواء الدرامي أو السينمائي، مع الابتعاد عن زخم الإعلانات الدعائية، ولكن رغم ذلك لن تصبح بديلة لطرق العرض التقليدية، وفتحت المجال أمام صناع المحتوى الفني لتقديم أعمال متنوعة وأكثر جرأة في التناول على عكس الماضي.

المسرح

وحول ابتعادها عن المسرح، أوضحت سارة أن بداياتها الفنية من خلال مسرح الجامعة، وأن الفن المسرحي عو رائد الفنون، وأحلم بتقديم النص المسرحي «أغنية الموت»، باللهجة الصعيدية للكاتب توفيق الحكيم، وتجسيد شخصية «عساكر»، المرأة القوية التي لديها إيمان كامل بالعقائد والتقاليد، وتنتظر تحقيق حلمها عندما يكبر نجلها ويرجع من القاهرة ليثأر لمقتل والده.

وأعربت عن سعادتها تجاه رد الفعل الإيجابي حول شخصية «رانيا»، والتي جسدتها خلال أحداث الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ» على إحدى المنصات، وكشفت عن أن العمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات الـ 15 حلقة، وتدور أحداثه حول قضية التبني والصعوبات التي تواجهها في علاقتها مع الطفل، بجانب مناقشة بعض القضايا والموضوعات التي تهم المرأة العربية، العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، ويشارك في بطولته أمير شاهين، ودينا ماهر.