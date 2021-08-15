5 خطوات لحماية اليدين من الجفاف

أبوظبي (الاتحاد)

يسبب غسل الأيدي باستمرار واستخدام المطهرات خلال الأشهر الماضية إلى إصابتها بالجفاف، إلا أنها مثل بالبشرة، تحتاج إلى الرعاية، لذلك يجب تخصيص روتين خاص للعناية بها من خلال خطوات بسيطة قدمها موقع «Laboratorios Babe».

1- التنظيف العميق:

حتى لو كنت تعتقدين أنك تغسلين يديك كثيراً، فأنتِ بحاجة إلى استخدام المنتجات المناسبة للحفاظ على نظافتها وتقليل مخاطر الإصابة بالعدوى، دون الإضرار بها وتجفيفها.

لذلك، يمكنك استخدام صابون طبي يحتوي على مكونات فعالة تساعد على الحد من تكاثر الكائنات الحية الدقيقة والرائحة غير المرغوبة مع الاحتفاظ برطوبة اليدين.

2- الترطيب المستمر:

يجب ترطيب يديك يومياً، مثل بشرة وجهك، حتى لو كانت لا تبدو جافة، حيث إن الترطيب ضروري للحفاظ على يديك ناعمة ذات مظهر أكثر شباباً.

ويمكنك استخدام الكريمات الغنية بالزيوت مثل أوميغا 3 و6 و9 وزبدة الشيا، والذي يساعد في تخفيف الشعور بالحكة والتحسس.

3- الحماية من الشمس:

بغض النظر عن عدد المرات التي تخرجين فيها، فإن حتى الخروجات السريعة إلى السوبر ماركت، أو المشي لمسافات قصيرة كافية لجعل أشعة الشمس تلحق الضرر البشرة واليدين.

ضعِ المستحضر الواقي من الشمس مع عامل حماية أكبر من 50+ على يديك في كل مرة تغادرين فيها المنزل، حتى تحافظي على صحتها وشبابها.

4- منتجات لطيفة:

يؤدي استخدام منتجات قاسية إلى تجريد الجلد من رطوبته وتغيير درجة الحموضة، لذلك من الأفضل استخدام الغسول أو الصابون الذي يحتوي على محتوى كريمي زيتي، والذي يعمل على تهدئة وإصلاح وتجديد اليدين، والحفاظ على حاجز البشرة الواقي.

5- النوم الجيد:

يعمل النوم على تجدد البشرة بشكل أسرع، لاسيما إذا كنتِ تستخدمين كريمات الليل لإصلاح اليدين، التي تعتبر المنتج المثالي لإنهاء هذا الروتين البسيط للحصول على يدين مثاليتين.