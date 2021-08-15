6 مـؤثرات للمعدة على الصحة النفسية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أبحاث حديثة على وجود علاقة بين القناة الهضمية والدماغ، ويبدو أن الجهاز الهضمي له تأثير كبير على كيفية شعورنا وتفكيرنا ورد فعلنا، والحالة المزاجية والإدراك والصحة العقلية.

الاكتئاب

اكتشفت دراسة أن العديد من أنواع بكتيريا الأمعاء يمكن أن تنتج الناقلات العصبية المنظمة أو المعززة للمزاج، بما يعني أن من يعاني نقصاً في تلك البكتيريا المحددة، يكون أكثر عرضة للإصابة باضطرابات المزاج والاكتئاب.

القلق

وجدت الدراسة أن كلاً من مكملات البروبيوتيك والتغييرات الغذائية التي تستهدف صحة المعدة قللت بشكل فعال من أعراض القلق من خلال تنظيم ميكروبات الأمعاء، حتى لدى النساء اللواتي عانين من اكتئاب ما بعد الولادة.

الإجهاد

أظهرت الدراسات التي أجرتها المجلة الدولية لعلم الأدوية النفسية والعصبية، أن انخفاض البكتيريا المعوية يزيد من مشاعر الإجهاد والتوتر، في حين أن حقن بكتيريا معينة في حيوانات الاختبار قلل مستويات الإجهاد لديها، كما ثبت أن البروبيوتيك تجعل البشر أكثر مرونة في مواجهة الإجهاد.

اضطراب الحركة

من المعروف أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر والدهون المشبعة قليلة الألياف ليست جيدة بالنسبة لميكروبيوم المعدة، حيث وجد بحث جديد صلة بين هذه الأنظمة ومعدلات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

ولوحظ تغيير في تكوين الميكروبيوم لدى المراهقين والبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بعد معالجتهم بالبروبيوتيك.

النوم

يرتبط النوم ارتباطاً وثيقاً بالصحة العقلية، وقد أظهرت بعض الدراسات أن مكملات البروبيوتيك قد تحسن من جودة النوم، حيث يرجع ذلك إلى حقيقة أن ميكروبات الأمعاء تنتج شكلاً من أشكال الميلاتونين مع الهرمونات الأخرى المنظمة للنوم مثل السيروتونين والدوبامين، كما اكتشف الباحثون أيضاً أن سلالات بكتيرية معينة ترتبط بقلة النوم.

الإدراك والذاكرة

هناك أدلة علمية متزايدة على أن القناة الهضمية تؤثر على الصحة المعرفية والإدراكية أيضاً، ففي حين تعتمد الذاكرة والتعلم على الأداء السليم للمحور الوطائي - النخامي - الكظري، وجدت الدراسات أنه يتأثر بالميكروبيوم، الذي يلعب دوراً في التعلم والذاكرة والإدراك.