إغلاق المدارس خطر على مستقبل الأطفال

نيويورك (د ب أ)

حذرت أبحاث جديدة حول إغلاق المدارس المرتبط بـ«الجائحة»، من أن الضرر الذي لحق بالأطفال نتيجة لذلك يمكن أن يستمر معهم طول العمر. وكشف تقرير لشركة «ماكينزي أند كومباني» الأميركية، تضمن تحليلاً للبيانات الخاصة بعدد 1.1 مليون من أطفال المدارس الابتدائية الأميركية، أنهم متخلفون بمتوسط خمسة أشهر فيما يتعلق بالرياضيات وبأربعة أشهر فيما يتعلق بالقراءة. وكان الأطفال الأكثر تضرراً ينتمون للمناطق منخفضة الدخل، التي يقطنها السود ومن هم من أصول إسبانية. ويحذر واضعو التقرير من أن هذا «التعلم غير الكامل» يمكن أن يعرقل التقدم الأكاديمي المستقبلي، وبالتالي يخفض من الأجور التي يمكن الحصول عليها حتى فترة كبيرة. كما اكتشفوا أن هناك معدلات متزايدة من القلق والاكتئاب.