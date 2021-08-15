الذكاء الاصطناعي مؤلف أغـانٍ

سان فرانسيسكو (د ب أ)

طور فريق من الباحثين بجامعة ووترلو في كندا منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها تأليف كلمات الأغاني. وتحمل المنظومة الجديدة اسم «ليريك جام»، وهي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتأليف كلمات أغنيات بالتزامن مع عزف المقطوعات الموسيقية. وقام بتطوير هذه المنظومة فريق من الباحثين من مختبر معالجة اللغات التابع لجامعة ووترلو. ويقول فريق الدراسة إن المنظومة تأخذ في اعتبارها عدة معايير مثل الألحان والإيقاع الموسيقى وطبيعة الآلات المستخدمة في العزف عند تأليف كلمات أي أغنية، بحيث تعكس أيضاً الحالة المزاجية والانفعالات المطلوب التعبير عنها من خلال الكلمات.