ولادة صغير باندا بعد تلقيح اصطناعي

سنغافورة (أ ف ب)

أعلنت حديقة حيوانات سنغافورة، أمس، ولادة صغير باندا من طريق التلقيح الاصطناعي، في سابقة من نوعها لهذا النوع الحيواني المهدد بالانقراض. وأعلنت هيئة «وايلدلايف ريزرفز سنغابور» التي تدير حدائق الحيوانات في الجزيرة، الأحد أن جيا جيا، وهي أنثى باندا عملاقة في حديقة الحيوانات تبلغ 12 عاماً، أنجبت صغيراً بعد تلقيحها بالسائل المنوي المجمد من الذكر كاي كاي البالغ 13 عاماً.

وكان القائمون على رعاية الحيوانات في الحديقة بالتعاون مع خبراء صينيين، يأملون في تزاوج الباندا بشكل طبيعي، لكنهم قرروا في نهاية المطاف اللجوء للتلقيح الاصطناعي.