يقتل زوجته بسبب وجبة طعام

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

في حادثة غريبة صدمت الشارع المصري، أقدم زوج على طعن زوجته حتى الموت بسبب عدم إعدادها الطعام.

وتوجه الزوج إلى قسم الشرطة معترفاً بجريمته البشعة.

كشفت التحقيقات في القضية أن الخلافات المنزلية كانت دائماً على أشدها بين الزوجين بسبب مصروفات البيت.وأضافت التحقيقات أن عائلتي الزوجين دأبتا على التدخل للإصلاح بينهما، وإعادة لم شمل الأسرة لوجود أطفال (طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وبنت عمرها عام).

ومنذ أسبوعين، تركت الزوجة المنزل صحبة الطفلة الصغيرة وكانت تقيم عند عائلتها فيما بقي الابن مع والده. وتدخلت أطراف من العائلتين وتوصلت إلى حل الخلاف وعادت القتيلة إلى المنزل. ولكن سرعان ما تجددت الخلافات مرة أخرى لتنتهي إلى هذه النتيجة المأساوية.