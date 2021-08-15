عمرو دياب يعد جمهوره بمفاجأة

شعبان بلال (القاهرة)

وعد الفنان المصري عمرو دياب، اليوم الأحد، جمهوره بمفاجأة، طالباً منهم الاستعداد لحدث مهم.

وكتب عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام»، قائلاً «بكره الساعة 12 الظهر بتوقيت القاهرة، ابقو متابعين».

وتفاعل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور عمرو دياب، مؤكدين انتظارهم للمفاجأة التي سيعلنها الفنان الملقب «الهضبة» ظهر غد الاثنين.

وطرح عمرو دياب أغنية «الدنيا بترقص»، في 9 يوليو الماضي وتجاوزت مشاهداتها 20 مليون عبر «يوتيوب»، من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وقبل أيام، أعلن «الهضبة» عن إطلاق خط أزياء خاص به في جميع أنحاء العالم يحمل اسم «34»، وذلك بعد ما طرح في فبراير الماضي، عطره «Amr Diab Eau de Parfum 34» وروج له في كليب أغنية «وأنا معاك».