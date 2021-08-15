مصرع 5 عمال بحادث مأساوي داخل مصنع في مصر

في حادث مروع هز الشارع المصري، لقي 5 عمال مصرعهم داخل غلاية زيت تابعة لأحد المصانع في العاصمة القاهرة.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا من أحد مصانع منطقة «أبو رواش» في الجيزة، بوفاة عدد من العاملين. على الفور، انتقلت قوات من الدفاع المدني وخبراء التعامل مع مثل هذا النوع من الحرائق لمعاينة الحادث.

أكدت التحريات أن المصنع يعمل منذ 4 سنوات، ومخالف وليس له ترخيص، وحررت عدة محاضر سابقة له وسبق أن أوقف عن العمل.

واتضح من المعاينة وفاة 3 عمال وشريك في المصنع ونجل شريك آخر داخل غلاية زيت، أثناء إصلاحها من الداخل.

توفي العامل الذي كان يباشر إصلاح الغلاية أولًا. وأثناء محاولة إنقاذه، لحق به الباقون تباعًا.

أمرت الجهات المعنية بفتح تحقيقات عاجلة في الحادث للتعرف على تفاصيله وأسبابه.