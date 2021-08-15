حذف أغنية شعبية شهيرة في مصر حققت 70 مليون مشاهدة.. والسبب!

أحمد عاطف (القاهرة)

فوجىء مغني الراب المصري الشهير «ويجز» وجماهيره بحذف أغنيتين من أشهر أعماله من قناته الرسمية على «يوتيوب»، وهما «دورك جاي» و«أسياد الصوت»، فيما أعلن نظيره مغني الراب «مولتوف» السبب وراء حذف الأغنيتين. وحقق كليب أغنية «دورك جاي» الذي طرحه ويجز للمرة الأولى عبر حسابه على «يوتيوب» في مارس 2020 أكثر من 70 مليون مشاهدة خلال تلك الفترة وأوضح مولتوف في تغريده له عبر «تويتر»: «من يومين قررت احذف دورك جاي وأسياد البلد من يوتيوب، ودي قرصة ودن، وكمان درس للأجيال اللي طالعة، ومحاولة مني لحماية حقوق منتجي الصوت وصناع المحتوى الفني عموماً». وأضاف مولتوف: «أنا حاولت التواصل بكل الطرق وقدمتلك كل الحلول الوسط اللي تحافظ على حقوق كل المشاركين في العملين، لكن محاولاتي كلها اتقابلت بتجاهل وإنكار وغرور، وحذف الأغاني كان آخر الحلول وأصعبها عليا أنا كمان». ولفت «مولتوف» أنه أبلغ إدارة «يوتيوب» بذلك متهماً ويجز بحذف حقوق المنتج الموسيقي من الأغنيتين، والتنصل من منحه الحقوق المالية والمعنوية، وبالتالي قامت إدارة موقع الفيديوهات الشهير بحذفهما تماماً.