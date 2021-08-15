أروى أحمد تغني «أجفيتني»

مراد اليوسف (دبي)

كشفت الفنانة الإماراتية أروى أحمد لـ«الاتحاد» عن خوضها تجربة التلحين من جديد عبر أغنية جديدة من أشعار الشيخ سعيد بن ثاني آل مكتوم حملت عنوان «أجفيتني»، وقالت: «عندما يجذبني نص شعري لأغنية، أفضل أن ألحنها بنفسي، لأقدمها بإحساسي وصوتي، خاصة أني سأغنيها بعد أن أختار جملة لحنية تناسب الكلمات وتظهرها بالشكل الصحيح لتصل للجمهور بمعانيها وإحساسها».

وأوضحت أروى أنها سعيدة بالتعاون مع أشعار الشيخ سعيد بن ثاني آل مكتوم، وقالت:«الإلقاء الشعري في بداية الأغنية كان بصوت الشيخ سعيد بن ثاني آل مكتوم، حيث إن كلمات القصيدة تحمل العتب، لإيصال إحساس الكلمات قبل أن أبدأ أنا بالغناء».

وأكد أروى أن أغنية «أجفيتني» رسالة تحية للجمهور تقدمها بعد انقطاع عن إصدار الأغنيات بسبب ظروف كورونا وتأثر الحال في الوسط الفني، موضحة أنها تستعد لأكثر من عمل جديد، بالإضافة إلى تجهيزها لأغنية خاصة بمناسبة «إكسبو 2020 دبي» في الإمارات، وهي أغنية من كلمات معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وألحان عيد الفرج، والتي قدمت جزءاً منها تشويقياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها، وهي سعيدة بهذا العمل الذي يحمل تفاؤل وروح الإنجاز لدولة الإمارات.

وكانت أروى قد عرضت العمل عبر قناتها الرسمية في يوتيوب، وتتوقع أن يلاقي العمل انتشاراً واسعاً بين الجمهور في الإمارات والخليج، خاصة أنه يحمل روح الطرب في اللحن والأداء.