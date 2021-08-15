مقتل 11 شخصاً جرفتهم المياه أثناء اللعب على شاطئ بالصين

أعلن مسؤولون حكوميون صينيون مقتل 11 شخصاً بعدما جرفتهم مياه البحر في منطقة قبالة مدينة تشانجتشو بمقاطعة فوجيان بشرقي الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد عن الحكومة المحلية بالمدينة أن الضحايا كانوا من بين 17 شخصاً جرفتهم مياه البحر أثناء لعبهم على شاطئ بالقرب من قرية جيانجكو في منطقة تشانجبو في مدينة

تشانجتشو بعد ظهر السبت.

وأضافت الوكالة أن الناجين الستة أظهروا مؤشرات حيوية مستقرة.

وما زالت التحقيقات مستمرة في الحادث.