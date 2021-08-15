5 نصائح لفقدان الوزن بدون رجيم

يعاني البعض من زيادة في الوزن لكنهم لا يمتلكون الإرادة الكافية لاتباع أنظمة الرجيم التي يمكنها أن تساعدهم في فقدان الوزن، بسبب حبهم الشديد للطعام، وعلى الرغم من قدرة الحميات الغذائية على المساعدة في التخسيس إلا أن هناك بعض الأمور التي تؤتى أيضًا ثمارها إذا تم اتباعها بشكل صحيح، لتساعد على فقدان الوزن دون حرمان.

وفي هذا التقرير نقدم بعض الطرق المضمونة لفقدان الوزم دون اتباع أي نظام غذائي، وفقًا لتقرير منشور على موقع e times.

نصائح لفقدان الوزن بدون حمية غذائية



الرياضة هي المفتاح

النشاط البدني أمر بالغ الأهمية إذا كنت تحاول التخلص من بعض الكيلوجرامات الزائدة، يحتاج جسمك إلى حرق السعرات الحرارية الزائدة التي تتناولها ولا توجد طريقة أفضل لفعل ذلك من ممارسة الرياضة بانتظام أو أي نوع من الحركة الجسدية، إن تناول كميات أقل من الطعام والبقاء خاملًا ليسا أفضل حل لفقدان الوزن. لذلك، إذا كنت ترغب في الاستمرار في الحصول على أفضل الأطعمة في العالم، فعليك اللجوء إلى روتين رياضي منتظم.

كل ما يشبعك فقط

بينما قد لا تضطر إلى التخلي عن طعامك المفضل، يجب عليك بالتأكيد الانتباه إلى عاداتك الغذائية، تأكد من أنك لا تأكل أكثر مما يمكن أن تأخذه معدتك. إذا كنت تريد إنقاص وزنك، فلا تأكل ما يشبع قلبك بل التزم بقدرة معدتك فقط.

امضغ طعامك جيدًا

من المهم أن تأخذ قضمات صغيرة من طعامك وتمضغه بشكل صحيح، لن يفيد ذلك عملية الهضم فحسب، بل سيساعدك أيضًا على الامتناع عن تناول الطعام الزائد، يساعد مضغ الطعام ببطء جسمك على معالجة الطعام بشكل أكثر كفاءة ويبعدك أيضًا عن الأطعمة الأخرى ذات السعرات الحرارية العالية.

اشرب الكثير من الماء

الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يكون ضارًا للغاية لفقدان الوزن. لتجنب ذلك، يمكنك دائمًا الاستعانة بشرب الكثير من الماء قبل كل وجباتك، لن يؤدي ذلك إلى تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام فحسب، بل سيجعلك أيضًا تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت، وهذا هو السبب في أنك ستأكل أقل.

تقليل مستويات التوتر

يمكن أن يكون التوتر والقلق من المحفزات النشطة للأكل المفرط وغير المنضبط، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير صحي، إنه يطلق هرمون يسمى الكورتيزول الذي يميل إلى زيادة شهيتك وقد يؤدي بك إلى الإفراط في تناول الطعام، وخاصة الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية. لذلك، إذا كنت تعتقد أنك تكتسب الكثير من الوزن مؤخرًا، فاحرص على مراقبة مستويات التوتر لديك وانغمس في الأنشطة الإيجابية التي من شأنها أن تضيء حالتك المزاجية.