"واتساب".. ميزة جديدة لنقل سجل المحادثات بين الهواتف

أطلق «واتساب» خاصية تمكّن المستخدمين من نقل سجلات محادثاتهم بما فيها الرسائل الصوتية والصور والفيديوهات حين يضطرون لتغيير هواتفهم من نظام iOS إلى «أندرويد». ووفق موقع «ذا فيرج» التقني (السبت)، ستتيح الخدمة في مرحلتها الأولى التي تنطلق خلال الأسابيع القادمة، نقل السجلات من هواتف «آيفون» إلى هواتف «سامسونغ» طرازي «Z Flip3» و«Z Fold3»، فيما تغطي المرحلة الثانية عمليات النقل بين هواتف النظامين، بينما لم يحدد موعد إتاحتها لجميع الهواتف. وتعالج الخاصية إحباط المستخدمين من عدم إمكانية نقل سجلات محادثاتهم بين هواتف ذات نظم تشغيل مختلفة، ما يغنيهم عن طرق النقل التقليدية عبر آي كلاود أو جوجل درايف.