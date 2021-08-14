تجربة سريرية تدرس استخدام أدوية شائعة كعلاج لكورونا

الاتحاد (مصطفى أوفي)

تتنوع الدراسات التي تحاول إيجاد علاج ناجع لفيروس كورونا المستجد. ومن بينها الدراسات القائمة على البحث عن أدوية معروفة ومتوفرة.

في هذا السياق، تبحث تجربة سريرية جديدة، بقيادة منظمة الصحة العالمية، إمكانية استخدام ثلاثة عقاقير مضادة للالتهابات كعلاجات محتملة لمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بالفيروس.

وقالت المنظمة إن العلماء والأطباء سيبحثون إمكانية استخدام الأدوية المستخدمة في علاج الملاريا وسرطان الدم وأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل.

يعتقد العلماء أن الأدوية المضادة للالتهابات يمكن أن تهدئ رد فعل الجهاز المناعي المفرط على الفيروس لدى مرضى كوفيد-19 المصابين بأمراض خطيرة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان، إن هذه الأدوية: أرتيسونات وإيماتينيب وإنفليكسيماب artesunate, imatinib, infliximab، تم اختيارها من قبل لجنة خبراء مستقلة لإمكاناتها في الحد من مخاطر الوفاة لدى مرضى كوفيد -19 في المستشفيات.

شهدت تجربة منظمة الصحة العالمية المسماة «Solidarity PLUS» مشاركة باحثين من عدة دول مختلفة لمقارنة تأثيرات الأدوية المختلفة على المرض شديد العدوى.

ستختبر الأدوية على مرضى كوفيد -19 في 600 مستشفى في 52 دولة.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في بيان «لا يزال إيجاد علاجات أكثر فعالية ويمكن الوصول إليها لمرضى كوفيد -19 حاجة ماسة، وتفخر منظمة الصحة العالمية بقيادة هذا الجهد العالمي».

وأضاف: أود أن أشكر الحكومات المشاركة وشركات الأدوية والمستشفيات والأطباء والمرضى الذين اجتمعوا للقيام بذلك في تضامن عالمي حقيقي.

«أرتيسونات» دواء عن طريق الحقن يستخدم لعلاج الملاريا الحادة لدى المرضى البالغين والأطفال. بينما يستخدم «إيماتينيب» لعلاج بعض أنواع السرطان، وخاصة سرطان الدم. أما«إنفليكسيماب»، فيستخدم لعلاج العديد من أمراض المناعة الذاتية مثل مرض«كرون» والتهاب المفاصل الروماتويدي والصدفية.

يأمل الباحثون في أن يعمل أحد هذه العلاجات على الأقل مثل فئة من العقاقير تخفف من رد الفعل المفرط الخطير على الفيروس من قبل جهاز المناعة في الجسم المعروف باسم «عاصفة السيتوكين».

تحدث هذه العواصف المزعومة عندما لا يقاوم الجسم الفيروس فحسب، بل يهاجم أيضًا خلاياه وأنسجته (الجسم).

في حالات مرض كوفيد-19، يمكن أن تؤدي «عواصف السيتوكين» إلى ضيق تنفس قد يؤدي بدوره إلى فشل بعض الأعضاء والوفاة.

سيعطى «أرتيسونات» لمرضى كوفيد -19 عن طريق الوريد لمدة سبعة أيام، وسيعطى «إيماتينيب» مرة واحدة يوميًا لمدة 14 يومًا وسيحقن «إنفليكسيماب» بجرعة واحدة.