سد هولندي يهدد آثاراً رومانية

نايميخن (هولندا) (أ ف ب)

توشك أجزاء من طريق وقناة تعود للحقبة الرومانية أن تندثر تحت سد للمياه بعد أن اكتُشفت بالصدفة تقريبا في هولندا قرب موقع مُدرج بقائمة التراث العالمي لليونكسو.

هذه الآثار المغطّاة بالوحل التي تعود إلى حوالى ألفي سنة كُشف عنها النقاب خلال دراسة روتينية، تمهيدا لإعادة إقامة سدّ بالموقع.

ويقول إريك نوردي عالم الآثار في مكتب «آر ايه ايه بي» إن «المشكلة في الآثار في هولندا هي أنه ليس لدينا هذه العمارات الكبيرة... بل مجرّد وحل».

ويوضح «إنها المرّة الأولى التي نعثر فيها على طريق روماني رئيسي يربط مدينة نايميخن الرومانية بالجزء الغربي من هولندا والحدود الشمالية للإمبراطورية الرومانية».