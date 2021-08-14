تكريم سينمائي ألماني بسراييفو

ساراييفو (أ ف ب)

تسلّم السينمائي الألماني فيم فيندرز «قلب ساراييفو الفخري» وهي جائزة خاصة يقدّمها مهرجان الفيلم في العاصمة البوسنية تقديرا «للإسهامات القيّمة» في الفنّ السابع.

ومُنح المخرج الألماني المخضرم هذا التكريم خلال حفل افتتاح المهرجان المنعقد بين 13 و20 أغسطس بحضور الجمهور.

وسبق للمخرج الحائز جائزة السعفة الذهبية في كان سنة 1994 عن فيلم «باريس، تكساس» أن قدّم في مهرجان ساراييفو وثائقيا عن الراقصة الألمانية بينا باوش سنة 2011.

ويعدّ مهرجان ساراييفو السينمائي الذي بدأ كـ»عمل مقاومة» فيما كانت العاصمة البوسنية تحت الحصار خلال الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي، من أبرز الفعاليات السينمائية في جنوب شرق أوروبا.