طائرة «درون» بسعر لا يمكن أن تتخيله

شعبان بلال (القاهرة)

أطلقت شركة دي جي آي (DJI) الصينية طائرة جديدة من دون طيار تحمل اسم Mavic Mini.

لكن الجديد هذه المرة أنها بسعر 300 دولار أميركي فقط، بعد أن كان آخر إصدارات الشركة يباع بقيمة 400 دولار.

وعقدت شركات الأبحاث مقارنة بين طائرة Mavic Mini وبين كل ما سبقها من طائرات من دون طيار. وتبين أن السعر الجديد واعتماد الشركة على مكونات جديدة لتجعل سعرها ملائما للجميع ليست هي الميزات الوحيدة لدى الطائرة. ولكن عملت الشركة على إجراء بعض التحسينات التي تجعل طائرتها الجديدة مميزة بالفعل.

تأتي Mavic Mini مع أذرع قوية وأكثر أناقة، كما جعلتها الشركة ذات قوة أكبر في مواجهة الرياح واعتمدت أيضًا على بطاريات أكثر قوة، وفي نفس الوقت أخف في الوزن من البطاريات الأخرى.

وزودت الشركة الطائرة الجديدة بمنفذ شحن USB-C بدلًا من micro-USB في الإصدارات القديمة. كما سيكون من السهل التقاط صور بجودة 24 ميجابكسل دون الحاجة إلى إجراء تحديثات لبرامج التصوير يدويًا، لكن لم تتغير جودة الفيديوهات. فكان المتوقع أن ترتفع إلى 4k ولكنها ظلت كما هي 2k.

أما الأمور الأخرى التي لم تتغير في طائرة Mavic Mini الجديدة، فهي نطاق الاتصال حيث بقيت المساحة محدودة كما هي، ولكن تم تحسين قوة شبكة Wi-Fi في الطائرة.