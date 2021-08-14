4 جرحى إثر خلاف على ركن سيارة

أحمد عاطف (القاهرة)

تسبب خلاف على ركن سيارة في منطقة «شبرا الخيمة» بالعاصمة المصرية القاهرة في إصابة أربعة أشخاص إصابات بالغة.

كان الخلاف بسيطاً في البداية، حيث أوقف سائق سيارته أمام ورشة لإصلاح السيارات، وهو ما لم يقبل به أصحاب الورشة الأربعة فطلبوا منه إبعاد سيارته من أمام باب الورشة، وإفساح المجال لزبائنهم للدخول والخروج.

رفض السائق تحريك سيارته، فتبادل الأطراف السباب، وتطور الأمر إلى التشابك بالأيدي، ثم فوجئ جميع أهالي المنطقة بمالك السيارة يخرج سلاحاً ويطلق الأعيرة النارية بشكل عشوائي على أصحاب الورشة.

نقل الجميع إلى المستشفى، حيث يجري علاجهم من الإصابات بأعيرة نارية. فور وصولهم، أبلغ المستشفى الجهات المختصة. وحضرت قوات الأمن لتحرير محضر بالواقعة، حتى تبدأ النيابة العامة بالتحقيق في الأمر.

بعد سؤال الشهود، تم التوصل إلى الجاني الذي فر هارباً بعد إطلاق النيران على أصحاب الورشة. وألقت الشرطة القبض عليه في منزل. بمراجعة سجله الجنائي، تبين أنه متهم في أربع قضايا ضرب وإحداث عاهة وسرقة بالإكراه وحيازة سلاح من دون ترخيص.

وبعد اعتراف الجاني بفعلته، ضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وتحفظت النيابة عليه لحين استكمال التحقيقات.