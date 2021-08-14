«قمر 14» في الجونة السينمائي الخامس

القاهرة (الاتحاد)

اختير فيلم «قمر 14» ليشارك في فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي خلال الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر المقبل، وذلك ضمن العروض العالمية الأولى من خلال «قسم الاختيار الرسمي - خارج المسابقة».

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، ويناقش عدداً من القضايا الإنسانية، وفي مقدمتها أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب، وذلك في ليلة واحدة يكون فيها القمر مكتملاً، ولديه تأثير كبير على مسار شخصيات الفيلم الذي يضم خمس ثنائيات يجسد أدوارهم عشرة فنانين، هم خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وغادة عادل، وشيرين رضا، وأحمد مالك، وخالد أنور، وأحمد حاتم، وياسمين رئيس، ومي الغيطي، وتأليف محمود زهران، وإخراج هادى الباجوري.