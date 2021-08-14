«200 جنيه» يعيد محمد أمين للإخراج

سعيد ياسين (القاهرة)

يعود محمد أمين إلى الإخراج بعد غياب ثمانية أعوام من خلال فيلم «200 جنيه»، الذي يعرض تجارياً للجمهور بداية من 25 أغسطس الجاري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة، ولكن تربطهم هذه العملة الورقية التي تعبر عن 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي.

الفيلم يظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، منهم هاني رمزي، ونيللي كريم وليلى علوي، وخالد الصاوي، وإسعاد يونس، وأحمد السقا، وآسر ياسين، وغادة عادل، وأحمد رزق، وصابرين، وأحمد آدم، ومحمد فراج، وأحمد داود، وتأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

وكان محمد أمين بدأ قبل عامين إخراج فيلم «التاريخ السري لكوثر» لليلى علوي، وزينة، وأحمد حاتم، ومحسن محيي الدين، وتدور أحداثه حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وتوقف الفيلم لأسباب إنتاجية، مع العلم أنه أخرج من قبل أفلام «ليلة سقوط بغداد»، و«بنتين من مصر»، و«فيلم ثقافي».