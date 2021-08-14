5 حيل تُعيدك إلى النوم

دينا محمود (لندن)

قدم تقرير نشره موقع «وومان أند هوم» الإلكتروني بعض الطرق المضمونة التي تتيح لك العودة للخلود إلى النوم:

غادر الفراش

إذا طال أمد استيقاظك من النوم خلال الليل لأكثر من 20 دقيقة، فربما يتعين عليك في هذه الحالة، أن تغادر فراشك، وتنخرط في أي نشاط. بعد ذلك، يمكنك العودة للفراش، وبدء نومك المعتادة .

لا تنظر للساعة

قد لا تستطيع مقاومة ومراقبة الوقت الذي يمضي، وأنت لا تزال غير قادر على العودة للاستغراق في النوم، لكن لذلك ضرراً مزدوجاً، فهو يبعث في نفسك القلق، الذي يزيد من صعوبة إغماضك لعينيك من جديد من جهة، كما أن تعرضك للضوء المنبعث من ساعتك الحديثة أو هاتفك الذكي، قد يثبط هرمون الميلاتونين، الذي يفرزه الدماغ استجابة للوجود في بيئة مظلمة، ويصفه البعض بـ «هرمون النوم»، من جهة أخرى.

فلتجلب دفتراً وقلماً

من شأن احتفاظك بدفتر وقلم بجوار فراشك، تمكينك من تدوين ما يثير قلقك، إذا استيقظت خلال الليل. ويفيد اللجوء إلى الكتابة، بحسب دراسة أُجريت في جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة، في تبديد التوتر.

غَيِّر البيئة المحيطة

ربما يكون نومك قد تعكر بسبب رفيق حجرتك المزعج أو بفعل شدة الإضاءة، أو لوجود ضوضاء مثلاً. في هذه الحالة، ينبغي عليك، كما أفاد موقع «وومان أند هوم» ، بأن تتدخل لتغيير طبيعة البيئة المحيط، كأن تتأكد من إسدال الستائر بإحكام، وأن تغطي عينيك بحاجب للضوء.

خَفِّض درجة الحرارة

يؤدي ارتفاع درجات الحرارة في أغلب الأحوال إلى إقلاق نومك. لذا، يُنصح أن تحرص على ألا تتجاوز درجة حرارة الغرفة 20 درجة مئوية «69 درجة فهرنهايت تقريباً»، وأن ترتدي عند النوم ثياباً لا تُشْعِرك بالحرارة. ويمكنك كذلك أن ترش بعض الماء البارد على يديْك ومعصميْك.