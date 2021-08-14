إصابة إعلامية عربية بكورونا يوم حفل زفافها

أحمد عاطف (القاهرة)

كشفت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال حفل زفافها.

وجاء الإعلان عن الإصابة بعد أسبوع فقط من احتفالها بعقد قرانها من رجل الأعمال رمضان حسني، في أحد الأماكن العامة المفتوحة بحضور عدد من أهالى العروسين.

وكتبت ياسمين، عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "إيجابي كورونا.. بعتذر لكل الأحباء اللي شرفوني يوم عقد قراني".

وأضافت متحدثة عن كل من حضر حفل قرانها "برجوهم يطمنوا على صحتهم بالكشف أو العزل المؤقت.. دمتم جميعًا بخير".

كان حفل قران الإعلامية تم على يد مأذونة. ما أثار تعليقات من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.