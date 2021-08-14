«فيسبوك» تضيف خاصية مهمة على خدمة «ميسنجر»

أعلنت شركة «فيسبوك» إضافة خاصية مهمة جداً لخدمة «ميسنجر» في خضم النقاش حول الحقّ في الخصوصية.

وقالت الشركة، التي تتّخذ في كاليفورنيا مقرّاً لها، إنها أضافت خاصية لتشفير الاتصالات الصوتية أو بالفيديو عبر خدمتها «ميسنجر».

وبات يتسنّى لمستخدمي خدمة الدردشة هذه في شبكة التواصل الاجتماعي أن يختاروا تشفير مكالماتهم الهاتفية من البداية إلى النهاية، أي من جهاز إلى آخر، «ما يعني أن أحداً لن يكون في وسعه الاطلاع على هذه التبادلات، بما في ذلك فيسبوك»، وفق ما جاء في البيان الصادر عن المجموعة.

توجد خاصية التشفير في الاتصالات عبر «واتساب»، التي اشترتها «فيسبوك»، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى شهيرة، على غرار «زوم» و«سيغنل» و«فيْستايم» من «آبل».

وتسعى «فيسبوك» إلى منافسة جارتها في «سيليكون فالي» في مجال الخصوصية، لا سيما أن عملاق التواصل الاجتماعي بحاجة إلى استعادة ثقة المجتمع المدني بعد سلسلة من الفضائح الخاصة بتسريب بيانات.