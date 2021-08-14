السيناريست عاطف بشاي يتعافى من وعكة صحية

القاهرة ـ سعيد ياسين

طمأن عدد من المقربين من السيناريست المصري عاطف بشاي جمهوره على حالته الصحية بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً، وأدخل بسببها أحد مستشفيات العاصمة القاهرة صباح الأربعاء الماضي.

وأصيب بشاي بجلطة قلبية، وأجريت له قسطرة مع تركيب دعامة، وعانى من بعض الالتهابات. ثم أجرى عملية دعامة ثانية صباح اليوم السبت.

وكتب الناقد طارق الشناوي، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ظهر اليوم، «الكاتب الكبير عاطف بشاي، الحمد لله، الآن يتماثل للشفاء وسيغادر المستشفى قريباً بإذن الله».

وتفاعل العشرات من الفنانين والمخرجين والمؤلفين والنقاد مع منشور الشناوي، ودعوا لبشاي بالشفاء العاجل.

يعد بشاي واحداً من كبار المؤلفين وكتاب السيناريو في مصر، حيث أثرى الساحة الفنية بعشرات المسلسلات والأفلام الناجحة التي زادت على 50 عملاً وتنوعت بين الدراما والتراجيديا والكوميديا، ومنها مسلسلات: «اللقاء الثاني» لمحمود ياسين وبوسي، و«الحب وسنينه» لحسين فهمي وإسعاد يونس وسناء جميل وأبو بكر عزت وجميل راتب، و«لا» ليحيى الفخراني ودلال عبد العزيز، و«أهل القمة» لممدوح عبد العليم وهالة صدقي، و«دموع صاحبة الجلالة» لميرفت أمين وفاروق الفيشاوي، و«الشباب يعود يوماً» لفريد شوقي وسناء جميل، و«يا رجال العالم اتحدوا»، و«النساء قادمون»، و«تاجر السعادة»، و«السندريلا» عن حياة سعاد حسني وقامت ببطولته منى زكي.

في السينما، كتب بشاي سيناريوهات أفلام: «ونسيت أني امرأة» لماجدة وفؤاد المهندس، و«فوزية البرجوازية»، و«الوزير جاي»، و«محاكمة علي بابا»، و«الملائكة لا تسكن الأرض».