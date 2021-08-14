مصر.. موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



كشف مصدر مطلع في وزارة التعليم المصرية لـ"الاتحاد" إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة، غدًا الأحد، وسط ترقب كبير لإعلان النتيجة الأهم في المراحل التعليمية بعد غدًا الاثنين الموافق 16-8-2021.



وقال المصدر إن وزارة التربية والتعليم نجحت في إنهاء عمليات التصحيح الإلكتروني لكافة الطلاب الممتحنين في الصف الثالث الثانوي والذي انتهى من أداء الامتحانات مطلع شهر أغسطس الجاري، حيث تعتبر المرة الأولى التي تستخدم فيها الوزارة التصحيح الالكتروني.



ونفى المصدر ما تردد عن ظهور نتيجة الثانوية العامة، اليوم السبت، حيث لم يتم الانتهاء من كافة الإجراءات الإعلانية لظهور نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن ثم مرجح ظهورها يوم الاثنين على أن يتم إعلان أوائل الثانوية العامة، غدًا الأحد.



من جهته، نفى الدكتور طارق شوقى وزير التعليم المصري وصول نسبة النجاح العامة في نتيجة الثانوية العامة إلى 81%، قائلا: للأسف الشديد، وبالرغم من كل ما نحذر منه، يظل الكثيرون من الناس يواصلون الادعاءات بمعرفة نتائج الثانوية العامة، وأقول لكم إن كل هذا "غير صحيح وتأليف كامل لا أساس له" سواء كان على السوشيال ميديا أو صفحات بعض الجرائد المعروفة (للأسف الشديد)، ولا تستمعوا لأحد عن الثانوية العامة أو مؤشرات التنسيق حتى نعلن رسميا كما قلنا سابقا.