خروج مواد بترولية من الصرف الصحي في مصر.. ما القصة؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



في واقعة غريبة، شهدت محافظة بورسعيد المصرية خروج مواد بترولية من بالوعات الصرف الصحي بجوار المنطقة الحرة للاستثمار أحد أبرز المناطق الصناعية المصرية، فيما تكثف الأجهزة التنفيذية من جهودها للتعرف على الأسباب الحقيقية خلف الحادث.



وفوجئ مواطنون بخروج مواد بترولية من بالوعات صرف بجوار المنطقة الحرة للاستثمار، في مدخل محافظة بورسعيد، المطل على أحد أكبر شوارعها وهو شارع محمد علي.



وفرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، كردوناً أمنياً بمحيط المنطقة التي ظهرت فيها المواد البترولية، وانتقلت كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية من: إسعاف، حماية مدنية، الغاز الطبيعي، النجدة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على سبب وجود هذه المواد البترولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.