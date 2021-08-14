رسالة جديدة من دنيا سمير غانم إلى الجمهور



شعبان بلال (القاهرة)

وجهت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، رسالة جديدة إلى الجمهور، بعد فقدان والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

ونشرت دنيا صورة لأسرة الفنان الراحل سمير غانم، اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام»، وعلقت:«شكرا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعي مشاعرنا.. ده طبيعي بين الأصدقاء والأقارب.. لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس.. هم والله كلهم أهلي وإخواتي ودعواتهم ومساندتهم كلها بتوصلنا».

وتابعت: «ربنا يخليكم لينا.. هفضل أشكركم طول عمري على إحساسكم بينا.. شكراً لكل أهلنا وإخواتنا في الوطن العربي كله.. ربنا يسعدكم ويحفظ لكم حبايبكم يا رب».

وأضافت: «بابي ومامي حبايبي ربنا يرحمكم ويسعدكم حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا».

وتفاعل الكثير من نجوم الفن والمشاهير مع منشور دنيا سمير غانم، وعلى رأسهم رانيا ياسمين وإيمي طلعت زكريا ولطيفة وبدرية طلبة وغيرهم، داعين الله بالرحمة لكل من سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وكان الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا في 20 مايو من العام الجاري إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ولحقت به زوجته الفنانة دلال عبد العزيز التي فارقت الحياة في 7 أغسطس الجاري بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد.