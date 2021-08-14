ما سبب حيرة المخرجة إنعام محمد علي؟

القاهرة- سعيد ياسين:

أعلنت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي عن أنها تعيش في مأزق كبير خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب عرض مسلسلين لها في نفس الموعد على قناتين مختلفتين.

وقالت إنعام في منشور كتبته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صباح اليوم «السبت»: يعرض الآن على قناة dmc Drama الساعة 8 مساء مسلسل «أم كلثوم»، ويعاد الساعة 2 صباحاً، وفى نفس الموعدين يعرض مسلسل «قصة الأمس» على قناة on Drama والاثنان من إخراجي مما يضعني في حيرة أيهما أتابع؟!! المشاهد المحايد حر في اختياره طبقاً لما يروق له، أما أنا فالاثنان أولادي..ألا ترون أن هذا التنسيق البرامجي وضعني في مأزق؟



وتفاعل معها العشرات من المؤلفين والمخرجين والفنانين والنقاد، حيث كتب الممثل أحمد شاكر عبداللطيف: إبداعات أجمل من بعضها..زمن الفن الذهبي، وكتبت المؤلفة دعاء السنجري: أم كلثوم سيظل المسلسل النموذج للدراما، ربنا يحفظك ويسعدك أستاذة إنعام كما أسعدتينا بأعمال عديدة من أول «هي والمستحيل» حتى «قصة الأمس»، وكتب المؤلف محمد الحناوي: أستاذتنا الرائعة دائماً..الحقيقة أن عرض أعمالك وأعمال كبار مخرجينا المبدعين، زي مجدي أبوعميرة ومحمد فاضل، هما اللي بيحطوا صناع الدراما حالياً في مأزق كبير.

وكتب الناقد أحمد فؤاد الهادي: أعتقد أن التنسيق يكون في نطاق القناة الواحدة وليس بين القنوات المختلفة، وقد يكون تطابق هذه المواعيد من باب المنافسة والجذب بين القناتين، ويمكن مشاهدة أحد المسلسلين على قناة، ومشاهدة المسلسل الآخر في الإعادة على القناة الأخرى.

ويذكر أن إنعام محمد علي ابتعدت عن الإخراج منذ قدمت آخر مسلسلاتها «رجل لهذا الزمان» عن قصة حياة عالم الذرة الدكتور مصطفى مشرفة عام 2011، وقام ببطولته أحمد شاكر عبداللطيف، مع العلم أنها أخرجت العديد من روائع الأفلام والمسلسلات، ومنها «ضمير أبلة حكمت» و«أم كلثوم» و«حكايات الغريب» و«قاسم أمين» و«الطريق إلى إيلات» و«الحب وأشياء أخرى».