حلا شيحة تثير الجدل مجددا لهذا السبب!

شعبان بلال (القاهرة)

أثارت الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة الجدل مجددا، اليوم، بعد هجومها على الصحفيين وتأكيدها أنه ليس لديها أي حساب رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي سوى "إنستغرام".

وقالت شيحة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أمس الجمعة، إن هناك إشاعات مغرضة يتم نشرها عنها، مضيفة "بمناسبة الإشاعات اللي كل شوية بتنزل عني وربط صور قديمة بعناوين صحفية مغرضة من صحفيين غير مهنيين لا يحترمون مهنتهم ومسؤوليتهم العظيمة، حابه أوضح إني معنديش أي حساب رسمي على مواقع التواصل إلا حسابي ده على الإنستغرام".

ووجهت حلا شيحة الشكر إلى "فيس بوك" على تعاونهم في إغلاق الحسابات المفبركة باسمها، مضيفة "أتمنى من رؤساء التحرير المحترمين أن يختاروا الصحافيين المهنيين الحقيقيين حتى تكون صحفهم في ركب التطور والارتقاء ببلدنا العزيزة مِصر ونرتقي بأفكارنا وأخلاقنا بدلاً من الانشغال بالتفاهات ونشر الإشاعات".

وكانت قد انتشرت صور قديمة للفنانة المعتزلة من خلال حساب مفبرك، تظهر فيها دون حجاب وهو ما أثار الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تخرج لتؤكد أنها صورة قديمة.

وفي وقت سابق، خاضت حلا شيحة صدامًا قويا مع الفنان تامر حسني بعد نشر كليب بحبك من فيلم "مش أنا"، حيث طالبت حلا بحذف بعض المشاهد الرومانسية التي تجمعها مع تامر حسني واعترضت على توقيت عرض الكليب الذي تزامن مع العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.