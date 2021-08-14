هل تؤثر لقاحات كورونا على الحمل والأجنة؟

لا يوجد دليل على أن أي لقاحات، تؤثر على فرصك في الحمل على الرغم من الأسطورة التي تشير إلى خلاف ذلك.

يقول الخبراء إنه لا يوجد سبب بيولوجي لتأثير الحقن على الخصوبة. وتوفر الأدلة الواقعية مزيدًا من التأكيد لأي شخص يشعر بالقلق بشأن فرصه في الحمل: في دراسة فايزر ، حمل عدد مماثل من النساء في المجموعة التي أُعطيت اللقاح كما هو الحال في المجموعة التي أُعطيت اللقاح الوهمي.

وقالت الدكتورة ماري جين مينكين ، طبيبة أمراض النساء والأستاذة في كلية الطب بجامعة ييل ، إن الباحثين بدأوا في دراسة التقارير القصصية عن تغييرات قصيرة المدى لفترات ما بعد اللقاح ، لكن لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن اللقاحات تعرض الخصوبة للخطر.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومجموعات التوليد أيضًا بلقاحات COVID-19 للحوامل ، الذين لديهم مخاطر أعلى للإصابة بمرض شديد إذا أصيبوا بفيروس كورونا .

وتظهر الأبحاث أن النساء الحوامل المصابات بالفيروس أكثر عرضة للدخول إلى العناية المركزة وتلقي تهوية غازية والموت من أقرانهن غير الحوامل.

وتابع مركز السيطرة على الأمراض أيضًا عشرات الآلاف من النساء الحوامل اللواتي حصلن علي اللقاحات ووجدن أنهن لديهن نتائج حمل مماثلة للنساء الحوامل قبل الوباء

لذا ، سواء كنت تفكري في إنجاب طفل ، أو تحاولي الحمل أو الخضوع لعلاجات الخصوبة ، فلا يجب عليك تأخير التطعيم ، كما يقول الدكتور دينيس جاميسون ، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد في كلية الطب بجامعة إيموري.