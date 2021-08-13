قهرت السرطان مرتين وهزمها كورونا في "الجولة" الثانية

الاتحاد (مصطفى أوفى)

توفيت أم بريطانية بعد أن أصابها فيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، حسبما نقلت صحف بريطانية عن أصدقاء الشابة.

وقالت صحيفة "برمنجهام لايف" إن كاتي رايت كانت قد تغلبت على السرطان مرتين بعد تشخيص إصابتها بالمرض لأول مرة عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.

لكن الشابة، البالغة من العمر 27 عاماً، توفيت يوم الأربعاء 4 أغسطس، بعد إصابتها بالتهاب رئوي نتيجة مرض كوفيد-19.

وشخصت إصابة الأم بسرطان الغدد الليمفاوية عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا فقط بعد أن اكتشفت وجود ورم في رقبتها.

تعافت رايت من المرض الخبيث بعد أن تحملت عدة دورات من العلاج الكيميائي وزرع خلايا جذعية.

نتيجة العلاج، قيل لها إنها لن تكون قادرة على الحمل بشكل طبيعي. لكن كاتي كانت سعيدة عندما حملت في عام 2016 بابنتها "شايا".

وعاد السرطان لزيارة كاتي في عام 2019. وقد خضعت لعملية زرع أخرى وتمكنت من التغلب على المرض للمرة الثانية.

وكان من المقرر أن تصبح ممرضة للصحة العقلية هذا العام وأنهت مذكرة تخرجها من سريرها في المستشفى.

وقد أنشأ أصدقاؤها صفحة لجمع تمويل لها. وقالت الصفحة "في يوم الأربعاء 4 أغسطس، فقدنا جزءًا كبيرًا منا بشكل غير متوقع".

وأضاف القائمون على الصفحة "تمكنت كاتي من التغلب على مرض كوفيد مرة أولى. ولكن في المرة الثانية لم تكن قوية بما فيه الكفاية مما أدى إلى فقدان حياتها".

وأوضح الأصدقاء "ليس لدينا كلمات لوصف الظلام والفراغ في قلوبنا! قاتلت صديقتنا كاتي بأقصى ما تستطيع. أولئك الذين عرفوا كاتي، سيصفونها بأنها مخلصة، ومحبة، ونابضة بالحياة، ومرحة. لم يتغير هذا حتى عندما كانت مصابة بالسرطان".