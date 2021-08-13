إعلامية مصرية شهيرة تستغيث في عرض البحر

أحمد عاطف (القاهرة)

وجهت الإعلامية المصرية بسمة وهبة نداء استغاثة عبر مقطع فيديو شاركته في حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وقالت الإعلامية الشهيرة، في مقطع الفيديو "أي حد عنده مركب في مارينا 5 من أصحابي، ممكن يتصل بيا لأن المركب عطلانه بيا أنا وخديجة".

وأضافت "المركب اللي أنا فيها غالبًا مولعة من تحت والمركب واقفة بينا".

وكانت وهبة على متن مركبها الخاص تفضي عطلتها في إحدى القرى الكبيرة بالساحل الشمالي.

وكتبت "استغاثة بسيطة إن شاء الله خير. بس حد يجيلنا".

وأضافت مطمئنة الجميع "مفيش قلق ومفيش حاجة. ولو حصل حاجة، هنط في المياه".