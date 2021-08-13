أطفال السينما.. شهرة وأضواء

علي عبد الرحمن (القاهرة)

عرف تصدر الأطفال المشهد السينمائي منذ بدايات السينما الناطقة بحقبة الثلاثينيات من القرن الماضي، واستطاعت تلك البراعم أن تأسر قلوب ومحبي متابعي الفن السابع بسبب حضورهم الطاغي وأدوارهم التي تعبّر عن الأمل والفرح والسعادة، أو تجسيد مآسيهم في تحقيق أحلامهم، لتظل أعمالهم محفورة في قلوب المشاهدين، ويستعرض «الاتحاد» الأسبوعي، بعض هؤلاء النجوم من السينما العالمية والعربية، الذين استمروا بالتمثيل، وأصبحوا حلقة الوصل الفني بين عالم الصغار والكبار.

ليلى علوي

واحدة من أهم نجمات السينما العربية، بدأت مشوارها الفني بعمر الـ 7، من خلال مشاركتها في البرامج الإذاعية، وشاركت بأدوار ثانوية في العديد من الأعمال الفنية، وقدمها جلال الشرقاوي لبطولة العرض المسرحي «ثماني ستات»، وهي بعمر الـ 15 لتتوالى أعمالها المتميزة في الدراما والسينما والمسرح، وقدمت خلال مشوارها الفني 165 عملاً فنياً، وحصدت العديد من الجوائز الدولية.

هشام سليم

بدأ مشواره الفني بعمر الـ 11 من عمره، ولمع اسمه الفني من خلال مشاركته فاتن حمامة بطولة فيلمها «إمبراطورية ميم»، لتتوالى أعماله الفنية من خلال أدواره التي تنوعت بين الشاب المتمرد على قيم المجتمع، منها شخصية «إبراهيم طلبة» في فيلم عودة الابن الضال، وقدم خلال مشواره الفني 101 عمل فني، وحصد العديد من الجوائز.

لبلبة

من أشهر الفنانات بالسينما العربية، بدأت مشوارها الفني بعمر الـ 5 سنوات، واشتهرت بتقليد الفنانين، وجسدت دور البطولة بمرحلة الطفولة في العديد من الأفلام، أبرزها فيلم «أربع بنات وضابط»، ولمع اسمها الفني بسبب إتقانها الفن الاستعراضي والغنائي، وتعد من الفنانات القلائل التي لديها رصيد غنائي يتجاوز الـ 250 أغنية، لتتوالى أعمالها السينمائية والدرامية والمسرحية، وقدمت خلال مشوارها الفني 96 عملاً فنياً، وحصدت العديد من الجوائز.

دينا عبد العزيز

بدأت مشوارها الفني بعمر الـ 10 من خلال أحداث فيلم «صراع الزوجات»، والذي طرح عام 1992، وذلك بعد أن طلبت الفنانة دلال عبد العزيز من والدتها تجسيد دور ابنتها بأحداث الفيلم، لتشارك في العديد من الأعمال بأدوار ثانوية، ولمع اسمها الفني بعمر الـ 14 عاماً بعد مشاركتها نجلاء فتحي بطولة فيلم «الجراج»، وحصدت عنه العديد من الجوائز، لتتوالى أعمالها الفنية، وقدمت خلال مشوارها الفني 107 أعمال فنية.

أحمد مالك

بدأ مشواره الفني بعمر الـ 6 سنوات من خلال الإعلانات التجارية، وشارك في أول عمل فني بعام 2005 من خلال أحداث مسلسل «أحلامنا الحلوة»، أمام نرمين الفقي، ولمع اسمه الفني بعمر الـ 15 عاماً من خلال تجسيده شخصية «حسن البنا» بفترة مراهقته في أحداث مسلسل «الجماعة»، لتتوالى أعماله الفنية، وقدم خلال مشواره الفني 31 عملاً فنياً.

أحمد داش

بدأ مشواره الفني بعمر الـ 5 سنوات من خلال الإعلانات التجارية، وشارك في أول عمل فني بعمر الـ 14 عاماً من خلال بطولة فيلم «لا مؤاخذة»، أمام كندة علوش، والذي عرض عام 2014، ولمع اسمه الفني من خلال شخصية «آدم»، بمسلسل «سقوط حر»، أمام نيللي كريم، وقدم خلال مشواره الفني 18 عملاً فنياً.

بطل في الـ 14

عرف العالم Joaquin Phoenix مؤخراً باسم الـ «JOKER»، بعد تألقه الكبير في تجسيد تلك الشخصية المركبة المليئة بالتناقضات والتعقيدات النفسية والسلوكية، من خلال أحداث الفيلم الذي حمل اسم الشخصية وطرح عام 2019، وبدأ Joaquin Phoenix مسيرته الفنية منذ عام 1982 ويبلغ من العمر آنذاك 8 سنوات، خلال مشاركته مع شقيقه الراحل River Phoenix، بأحداث المسلسل الدرامي «Seven Brides for Seven Brothers»، لتتوالى أعماله الفنية، ويحصد دور البطولة المطلقة بعمر الـ 14 عاماً من خلال أحداث مسلسل «Secret Witness»، والذي عرض عام 1988، وقدم خلال مشواره الفني 33 عملاً فنياً، وحصد العديد من الجوائز العالمية.

الأعلى أجراً

Scarlett Johansson واحدة من أشهر فنانات هوليود والأعلى أجراً بين أبناء جيلها، بدأت مشوارها الفني بعمر الـ 10 سنوات، من خلال مشاركتها في أحداث فيلم «North»، الذي طرح عام 1994، لتشارك في العديد من الأفلام، وتعد انطلاقة Scarlett Johansson الحقيقة بعمر الـ 18 من خلال مشاركتها في أحداث فيلم «Lost in Translation»، والذي طرح عام 2003، وقدمت خلال مشوارها الفني 53 عملاً فنياً، وحصدت العديد من الجوائز العالمية.

المراهقة الأغلى

بدأت Emma Watson مشوارها الفني بعمر الـ 9 سنوات، ولمع اسمها الفني بعد مشاركتها بطوله سلسلة أفلام الخيال العلمي «Harry Potter»، المكونة من 8 أجزاء، وجسدت شخصية «هيرميون غرينجر»، وتقاضت 60 مليون دولار أجراً عن دورها في الـ 8 أجزاء، لتصبح المراهقة الأغلى أجراً بتاريخ السينما الأميركية، وتوالت أعمالها الفنية، وقدمت خلال مشوارها الفني 18 عملاً فنياً.

بطولة خماسية

لمع اسم Keira Knightley بعد أن شاركت بطولة خماسية في سلسلة أفلام «Pirates of the Caribbean»، أمام الفنان Johnny Depp، وبدأت مشوارها الفني بعمر الـ 8 سنوات من خلال أحداث مسلسل «Screen One»، بعام 1993، لتتوالى مشاركتها الفنية في العديد من الأعمال الفنية، وتعد انطلاقة Keira Knightley الحقيقة بعمر الـ 15 عاماً، بعد أن شاركت في بطولة أحداث فيلم «The Hole»، والذي طرح عام 2001، وقدمت خلال مشوارها الفني 30 عملاً فنياً، وحصدت العديد من الجوائز العالمية.

بوابة الإعلانات

بدأ الأميركي الراحل Paul Walker مشواره الفني من خلال بوابة الإعلانات التجارية بعمر الـ 10 سنوات، وبعمر الـ 12 شارك في بطولة أحداث فيلم «Monster in the Closet»، والذي طرح عام 1986، لتتوالى أعماله الفنية، ولمع اسمه السينمائي من خلال مشاركته بطولة أحداث سبعية سلسلة أفلام «Fast & Furious»، أمام Vin Diesel، وقدم خلال مشواره الفني 32 عملاً فنياً وحصد العديد من الجوائز، وقد رحل Paul Walker عن عالمنا في 30 تشرين الثاني لعام 2013.

مشوار فني

بدأ Jake Gyllenhaal مشواره الفني بعمر الـ 6 سنوات، من خلال مشاركته بأدوار ثانوية في العديد من الأعمال الفنية، ولمع اسمه الفني بعمر الـ 11 عاماً من خلال مشاركته بطولته فيلم «City Slickers»، لتتوالى أعماله الفنية، وقدم العديد من الأدوار المتنوعة، وقدم خلال مشواره الفني 32 عملاً فنياً، وترشح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في أحداث فيلم «Brokeback Mountain»، والذي طرح عام 2005.