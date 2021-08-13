«سيد الخواتم» من نيوزيلندا إلى بريطانيا

لندن (د ب أ)

تعتزم شركة «أمازون ستوديوز» المتخصصة في المسلسلات التلفزيونية، التابعة لشركة «أمازون» القيام بالتصوير في الموسم الثاني لسلسلة أفلام «سيد الخواتم» في المملكة المتحدة، لتنقل قاعدة الإنتاج من نيوزيلندا، حيث يتم تصوير سلسلة الأفلام المشهورة المقتبسة من الروايات الخيالية. ونقلت وكالة «بلومبرج» عن بيان للشركة قوله، إن مرحلة ما بعد الإنتاج للموسم الأول ستستمر في نيوزيلندا حتى يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يكون العرض الأول لسلسلة الأفلام، التي تُكلّف حوالي 465 مليون دولار للموسم الأول وحده، طبقاً لمجلة «هوليود ريبورتر» في «برايم فيديو» وهي إحدى المنصات التابعة لشركة «أمازون» في سبتمبر 2022.