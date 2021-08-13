بسبب دلتا.. فيسبوك ترجئ عودة موظفيها

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

قررت شركة فيسبوك التي تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الإصابات بسبب المتحوّرة دلتا، تأجيل عودة موظفيها إلى المكاتب حتى يناير 2022.

وقالت ناطقة باسم المجموعة «نواصل مراقبة الوضع والعمل مع خبراء لضمان أن تعطي خطط العودة إلى المكتب الأولوية لسلامة الجميع». وقبل أسابيع قليلة، كانت فيسبوك ماضية قدماً في خططها لإعادة فتح مكاتبها بحلول أكتوبر، ما يتطلب تلقيح الجميع، ووضع الكمامات طوال الوقت. والأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة أمازون بعد ميكروسوفت إرجاء العودة الإلزامية للموظفين للمكاتب حتى يناير 2022.