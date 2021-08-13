والد بريتني سبيرز يتخلى عن الوصاية

لوس أنجلوس (أ ف ب)

وافق والد بريتني سبيرز على التخلّي عن الوصاية التي يمارسها على ابنته منذ 13 عاماً، بعدما شنّت النجمة الأميركية هجوماً قضائياً لقي تغطية إعلامية واسعة لكفّ يده عن شؤونها الشخصية والمالية.

وينوي جايمي سبيرز «التعاون مع المحكمة والمحامي الجديد لابنته، تمهيداً لانتقال سلس إلى وصيّ جديد»، بحسب ما كشف وكلاء الدفاع عنه في مستندات قضائية كان موقع «تي ام زي» المتخصّص في أخبار المشاهير أول من ذكرها. ويعدّ هذا القرار نصراً لنجمة البوب البالغة 39 عاماً، وانقلاباً في موقف والدها الذي قال في بادئ الأمر، إنه سيعترض على الدعوى القضائية التي رفعتها بريتني سبيرز لسحب الوصاية منه. وكانت هذا التدبير يتيح للوالد التحكّم بالكامل بموارد ابنته المالية منذ 2008 عندما أثار الوضع النفسي لابنته القلق، بعدما سقطت سقوطاً مدوياً حظي بتغطية إعلامية واسعة.