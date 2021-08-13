جندي يقتل ثلاثة من زملائه وينتحر

أطلق جندي في سلاح الجو الملكي الماليزي، اليوم الجمعة، النار على ثلاثة من زملائه فأرداهم قتلى قبل أن ينتحر في قاعدة في الشطر الماليزي من جزيرة بورنيو.

ولقي اثنان حتفهما في قاعدة "كوتا ساماراهان" الجوية قبل أن يلفظ الثالث أنفاسه الأخيرة في عيادة قريبة، متأثرا بجراحه في وقت لاحق.

وقال قائد القوات الجوية إقبال عبد الصمد إن تحقيقا سيفتح في الحادثة ودعا "الأسر المفجوعة" إلى "التحلي بالصبر" بينما تحاول الشرطة معرفة دوافع القاتل.

وقال عيدي إسماعيل قائد شرطة ساراواك، الولاية الشرقية التي شهدت عملية إطلاق النار، إنه أصيب بـ "الصدمة والفزع" من حالة الهياج تلك، واصفا ماليزيا بأنها عادة "مكان سلمي".