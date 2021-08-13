أول تعليق لنيللي كريم بعد حفل زفافها

شعبان بلال (القاهرة)

في أول تعليق لها عقب زواجها من لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، وجهت الفنانة المصرية نيللي كريم الشكر إلى كل من ساعدها على نجاح حفل زفافها.

ونشرت نيللي كريم عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، اليوم الجمعة، صورا من حفل زفافها، برفقة زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور، الذي أقيم بالساحل الشمالي.

وعلقت "نود أن نشكر الجميع على جعل هذا اليوم خاصًا وفريدًا من نوعه، شكرًا لكل التمنيات الدافئة التي كانت في حفل الزفاف المدهش".

وتفاعل الكثير من نجوم الفن وجمهورها مع منشور نيللي كريم، متمنيين لها السعادة في حياتها الجديدة.

وتصدرت نيللي كريم أيضا قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، حيث تداول مستخدمون صور حفل زفافها على نطاق واسع.

واحتفلت نيللي، يوم الأربعاء 11 أغسطس الجاري، بعقد قرانها وسط حضور عدد محدود من أصدقاء العروسين. ووكلت نيللي، المنتج جمال العدل في عقد قرانها.