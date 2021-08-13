الزواج التقليدي ضمن الأكثر تداولاً.. ما القصة؟

شعبان بلال (القاهرة)

تواجد هاشتاج #الزواج_التقليدي في قائمة الأكثر تداولاً على موقع تويتر، حيث أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي آرائهم في الزواج بطريقة تقليدية بدون معرفة سابقة بين الطرفين أو تبادل المشاعر قبل الارتباط الرسمي. واستغل رواد الموقع الإجازة الأسبوعية التي تحل اليوم الجمعة للنقاش في موضوع اجتماعي، وشارك عدد كبير بآرائهم التي انقسمت بين مؤيد لهذا النوع من الزواج ورافض له، أما البعض الآخر ففضل تحويل الأمر إلى مزحة.

وكانت منهم مريم التي أجابت عن سؤال تفضيل الزواج عن حب أو الزواج التقليدي فردت ساخرة: «لا أريد الجواز عن حب أو تقليدي كل ما أريده هو جواز السفر» وشارك آخر رأيه عبر حسابه الخاص مؤكدًا أن الحب الذي يتولد بين الطرفين بعد الزواج التقليدي هو الأفضل والأطول عمرًا، وأن قصص الحب الخيالية تنتهي بمجرد عقد القرآن ولا يبقى منها أي شيء لينتقل إلى عش الزوجية، أما الحب الذي يأتي بعد الزواج بسبب المواقف والأيام الصعبة هو ما يصمد لنهاية العمر.

ووافقه في الرأي بعض الأشخاص الذين اعتبروا أن الزواج التقليدي يخلو من الصراعات والعيوب الشخصية، لأن كل طرف في العلاقة يحاول إخفاء عيوبه وإظهار أجمل ما فيه حتى يجذب الطرف الآخر وهو ما يجعل الزواج التقليدي ناجح ومستمر.

وأكد النصف الآخر من المشاركين في الهاشتاج أن الزواج عن حب هو الأفضل والأكثر رومانسية أن يرتبط الطرفان بعد قصة حب طويلة، واصفين الزواج التقليدي بالحياة الرتيبة المملة التي لا تستمر إلا بسبب وجود أولاد بين الطرفين.

ولكن عاد هذا الجزء من المشاركين للاعتراف بأن الزواج عن حب يمر بأوقات عصيبة قد تعصف بالعلاقة، وقد ينتهي الزواج عن حب فور توقف الطرفين أو أحدهما عن تبادل مشاعر الحب مع الآخر، ولكن كلما كان الطرفين أكثر قوة وتمسكاً ببعضهما كلما زاد الحب، وكان زواجهما قوياً لا يقبل الهزيمة.