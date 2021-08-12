فيلم «موسى» يثير جدلاً في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

أثار فيلم «موسى» جدلا بين محبي الفن السابع في مصر بعد طرح أغنيته بعنوان «مكهرب» وعرضه بشكل خاص.

وتفاعل عدد كبير من المغردين مع وسم خاض بالفيلم على «تويتر» خلال الساعات الماضية.

وجاءت بعض ردود الفعل إيجابية على الفيلم، وقال إحدى المغردات: «مين كان يصدق إن السينما المصرية تعمل الشغل العالي دا ويكون فيها أفلام خيال علمي بالشكل دا. والله ما مصدقة».

إلا أن البعض الآخر وجه بعض الانتقادات لبعض المشاهد، وأبرزها ظهور قطار قديم في الفيلم رغم أنه يتحدث عن تكنولوجيا حديثة وروبوتات، إضافة إلى ميزانيته الضخمة جدا.

يذكر أن أحداث الفيلم تدور في إطار خيال علمي عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، فيقرر اختراع روبوت، ويطلق عليه اسم «موسى» ليصبح صديقا له. ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

فيلم «موسى» من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضي وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسي وآخرون.